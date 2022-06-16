Экс-подрядчик обвинил ДУМ и БФ «Урал» в нежелании достраивать мечеть «Ар-рахим» в Уфе

Однако подрядчики не смогут зайти на площадку без согласия Духовного управления мусульман республики и Благотворительного фонда «Урал», который ранее выделял средства на строительство объекта, сообщил он журналистам в четверг, 16 июня.
Ишеев заявил, что обсуждал вопрос с достройкой мечети во время встречи с руководством ДУМ РФ. По его словам, там настаивают на передаче мечети на баланс управления. Кроме того, в ДУМ РФ ожидают обращения от руководства республики с просьбой о помощи в решении вопроса о недострое. Без этих двух условий новый инвестор не будет вкладывать средства в достройку, сообщил руководитель экс-подрядчика.
По оценкам Ильдара Ишеева, работы по завершению строительства мечети оцениваются в сумму порядка 8 млрд рублей. При этом, отметил он, дополнительное финансирование может потребоваться на строительство гостиницы и пресс-центра, реконструкцию расположенной неподалеку церкви и благоустройство территории в квартале.
9 июня Ильдар Ишеев направил обращение к главе Башкирии Радию Хабирову с просьбой обратить пристальное внимание на вопросы, связанные со строительством соборной мечети, (копия есть в распоряжении Mkset), ответ на которое в настоящее время не поступил. В письме заявляется о готовности проинформировать руководство республики о путях выхода на новый этап возобновления строительства и источниках финансирования проекта.