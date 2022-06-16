«Держит в страхе»: в Башкирии снова пожаловались на школу, где рисовали двойки на лбу

В школе в Башкирии, где в марте прошлого года учительница нарисовала двойку на лбу школьницы, вновь не все так гладко. На этот раз пожаловались на преподавателя в начальных классах, который якобы держит всех детей в страхе.

На сайте электронной приемной органов власти Башкирии житель Кумертау сообщил об учительнице школы № 5, которая, по его словам, «держит в страхе маленьких детей». Мужчина рассказал в своем обращении, что педагог младших классов якобы повышает на учеников голос, бьет линейкой по рукам, а также разбивает вещи из-за раздражающих звуков. В частности, автор обращения рассказал о случае со степлером школьника, который учительница якобы разбила об пол «из-за того, что ее раздражал звук». По словам мужчина, к ученику с замечанием по данному поводу она якобы не подходила. — Когда школьники её класса показывают средний палец друг другу, она показательно на весь класс бьет линейкой по руке тем, кто показывал средний палец, повышает голос на учеников. гласит обращение на сайте электронной приемной. Со слов мужчины, руководство школы обещало ему разобраться в ситуации. Однако, по словам автора, «ситуация повторяется изо дня в день», а ученики из-за страха не могут признаться родителям о происходящем за закрытыми дверьми класса. Согласно открытым данным, учительница имеет большой стаж работы и может работать с детьми с задержкой речевого развития и общей недоразвитостью речи. Примечательно, что педагогическим кредо преподавательницы является любовь к детям. В пресс-службе администрации Кумертау корреспонденту Mkset прокомментировали жалобы родителя. — В данный момент выясняется, имеет ли основания данное обращение, то есть были ли совершены учителем описанные действия в отношении учеников, пресс-служба администрации города Кумертау. На основании этого администрация города будет решать, проводить в школе проверку или нет. Отметим, что учитель, в отношении которого поступила жалоба, ситуацию Mkset решила не комментировать — после первого сообщения корреспондент издания оказался у педагога в черном списке. Подобные конфликты в данном учебном заведении случаются не впервые. В марте 2021 года, по данным прокуратуры Башкирии, учительница начальных классов «за ненадлежащее поведение и отсутствие альбома для рисования поставила шариковой ручкой на лбу девочки двойку». Известно, что надзорным ведомством была организована проверка, в частности, для дачи объяснений были вызваны сама учительница, а также представитель школы. Кроме того, проверку по данному факту организовал и Следком Башкирии. Примечательно, что случай в школе № 5 города Кумертау прокомментировал и депутат Госдумы РФ Петр Толстой. По его мнению, у педагога могло кончиться терпение, однако подобные действия унижают достоинство ребенка. Так, уже в конце марта прокуратурой Башкирии было установлено, что педагог данными действиями нарушила права учащейся, а также требования законодательства об образовании, должностной инструкции и унизила честь ребенка. Из школы учительница уволилась по собственному желанию.

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