Башкирия получит увеличенную субсидию на закупку мусорных контейнеров

Башкирия получит увеличенную субсидию на закупку мусорных контейнеров
Башкирия получит увеличенную субсидию на закупку мусорных контейнеров
Вчера, 14:31ОбществоАндрей КоролевФото: 1Mi
Субсидия для регионов в этом году увеличена до 1,5 млрд рублей.

— В прошлом году регионам на покупку контейнеров для раздельного сбора отходов был направлен 1 млрд рублей, что позволило приобрести 62,8 тысячи контейнеров. В этом году нам удалось обеспечить финансирование в сумме 500 млн рублей, а позже довести до 1,5 млрд рублей. Это позволит закупить и установить не менее 77 тысяч контейнеров, — отметил глава минприроды Александр Козлов.

Субсидию предоставят 43 регионам, в их число вошел и Башкортостан. Соглашение с правительством региона предполагается заключить до сентября.

— Башкортостан вошел в проект и получит субсидию на контейнеры для раздельного сбора мусора, — подтвердила начальник отдела по организации обращения с отходами минэкологии РБ Инна Антонова. — Сумма поддержки будет определена позже. Республика подавала заявку на 196 млн рублей для приобретения 12 тысяч контейнеров, однако с учетом общей суммы субсидии она скорее всего будет скорректирована.

Работа идет в рамках федерального проекта «Комплексная система обращения с ТКО» национального проекта «Экология», который предполагает возведение до 2024 года 220 новых современных комплексов по обработке и утилизации отходов. Сортировку будет проходить весь мусор, половину планируется отправлять на переработку. Сейчас в качестве вторсырья в стране используется только десятая часть отходов.

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