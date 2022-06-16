Башкирия получит увеличенную субсидию на закупку мусорных контейнеров

— В прошлом году регионам на покупку контейнеров для раздельного сбора отходов был направлен 1 млрд рублей, что позволило приобрести 62,8 тысячи контейнеров. В этом году нам удалось обеспечить финансирование в сумме 500 млн рублей, а позже довести до 1,5 млрд рублей. Это позволит закупить и установить не менее 77 тысяч контейнеров, — отметил глава минприроды Александр Козлов.