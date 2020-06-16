В Уфе вышли на пикет в защиту Юлии Цветковой, обвиненной в изготовлении порнографии

Фото: Сообщество КвирФем-Уфа

Представительницы уфимского фемдвижения сегодня, 16 июня, вышли на одиночный пикет в защиту Юлии Цветковой, обвиненной в изготовлении порнографии в связи с администрированием паблика «Монологи вагины». Участницы пикета потребовали прекратить уголовное дело против активистки из Комсомольска-на-Амуре.

Фото: Сообщество КвирФем-Уфа

— Женские тела — это не порнография! Просвещение — это не преступление! До суда по этому делу осталось около месяца. Как мы помочь Юле? Дать делу максимальную огласку, — считают они.

Фото: Сообщество КвирФем-Уфа

Режиссер, художница и активистка Юлия Цветкова вела в Комсомольске-на-Амуре несколько просветительских проектов о бодипозитиве, феминизме и сексуальном просвещении подростков, сообщает ОВД-Инфо. 20 ноября прошлого года в ее доме прошел обыск, в ходе которой была изъята вся техника. На Цветкову возбудили дело о распространении порнографии из-за паблика проекта «Монологи вагины» «о силе и уникальности женского тела».

Фото: Сообщество КвирФем-Уфа