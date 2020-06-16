В Уфе почти на полгода перекроют довольно оживленную улицу
Сегодня, 09:51ОбществоАлия ФатхиеваФото: Администрация Уфы
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В администрации башкирской столицы сообщили о продлении ограничений на Комсомольской улице.
В городской мэрии сообщили, что на сегодняшний день ограничения действуют на двух участках – от бульвара Хадии Давлетшиной до улицы Бессонова и от улицы 50 лет СССР до улицы Шафиева.
По информации администрации города, в настоящий момент на участке от бульвара Хадии Давлетшиной до улицы Бессонова уже уложили два слоя асфальтобетона, устанавливаются бордюры и обустраивают техническую полосу. Движение транспорта здесь приостановлено до 15 июля 2020 года.
Что касается участка от улицы 50 лет СССР до Шафиева, то тут ограничено движения по двум полосам четной стороны из-за устройства ливневки и инженерных коммуникаций. Движение перекрыто до 1 декабря 2020 года.
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