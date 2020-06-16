В Уфе почти на полгода перекроют довольно оживленную улицу

В городской мэрии сообщили, что на сегодняшний день ограничения действуют на двух участках – от бульвара Хадии Давлетшиной до улицы Бессонова и от улицы 50 лет СССР до улицы Шафиева.

По информации администрации города, в настоящий момент на участке от бульвара Хадии Давлетшиной до улицы Бессонова уже уложили два слоя асфальтобетона, устанавливаются бордюры и обустраивают техническую полосу. Движение транспорта здесь приостановлено до 15 июля 2020 года.