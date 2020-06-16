В Уфе можно сдать полный спектр анализов для выявления коронавирусной инфекции

Основной метод, который Минздрав РФ рекомендует для выявления инфекции (или подтверждения её отсутствия) – ПЦР-исследование. Для такого анализа медсестра берёт мазок из ротоглотки. В лаборатории в нем ищут генетический материал самого вируса – его РНК.

Тесты на антитела, или иммуноглобулины – дополнительные методы диагностики, которые помогают уточнить стадию инфекции или узнать, что человек уже её перенес. Сами по себе антитела – это особые белки, которые организм вырабатывает в ответ на встречу с чужеродными агентами, в том числе вирусами и бактериями.

При большинстве других инфекций сначала вырабатываются антитела класса IgM – они помогают бороться с инфекцией (а значит, говорят о том, что человек заражён прямо сейчас), а позже – антитела класса IgG, с помощью которых организм «запоминает» врага на случай новой встречи. При коронавирусной инфекции у заражённых людей антитела обоих классов, IgM и IgG, нередко обнаруживаются в крови почти одновременно, причем IgG могут начать выявляться даже раньше.

Из-за непредсказуемости коронавируса отдельные анализы при COVID-19 менее информативны, чем комплексная диагностика: с помощью трёх исследований можно выявить инфекцию на любой стадии и проверить, опасен ли человек для окружающих прямо сейчас. Результаты анализов на антитела IgM и IgG предоставляются в полуколичественном формате: на бланке результатов будет указан «коэффициент позитивности», по которому можно понять, идёт ли инфекция на спад или продолжает развиваться.

Стоимость анализа на антитела любого класса – 950 рублей, его результаты будут готовы в течение 2 дней. ПЦР-исследование стоит 1500 рублей, срок его выполнения – 3 дня. Взятие биоматериала в обоих случаях оплачивается отдельно.

Адреса и графики работы лабораторных отделений

Антитела IgM и IgG

• ул. Первомайская, д. 37, пн-сб, 07:00-14:00

ПЦР-тест, антитела IgM и IgG

• просп. Октября, д. 172, пн-сб, 07.00 - 10.30 – любой биоматериал, 11.00 - 14.00 – только мазок для анализа на COVID-19

• ул. Ленина, д. 43, пн-сб, 08.00 - 11.00 – любой биоматериал, 11.30 - 15.00 – только мазок для анализа на COVID-19