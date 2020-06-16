В России субсидии на перевод машин с бензина на газ могут вырасти до 60%
Сегодня, 20:30ОбществоФото: kremlin.ru
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Министр энергетики России Александр Новак предложил увеличить государственные субсидии на перевод автомобилей с бензина на газомоторное топливо с 30% до 60%. Данная антикризисная мера содержится в письме, которое министр направил вице-премьеру Юрию Борисову.
Еще 30% от стоимости переоборудования должен перечислить «Газпром». В итоге автовладельцам достаточно будет заплатить лишь 10%, чтобы перейти с бензина на газомоторное топливо. Об этом пишет russian.rt.com.
Новак считает, что такой переход позволит на 60-65% уменьшить расходы автовладельцев на бензин и дизель.
В письме министр упоминает малый и средний бизнес, а также граждан, для которых эти затраты является значимой статьей расходов в условиях пандемии.
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