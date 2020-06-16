В России субсидии на перевод машин с бензина на газ могут вырасти до 60%

Еще 30% от стоимости переоборудования должен перечислить «Газпром». В итоге автовладельцам достаточно будет заплатить лишь 10%, чтобы перейти с бензина на газомоторное топливо. Об этом пишет russian.rt.com.

Новак считает, что такой переход позволит на 60-65% уменьшить расходы автовладельцев на бензин и дизель.