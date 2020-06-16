В Минздраве Башкирии рассказали, какие больницы закрыты на карантин
Оперативные данные озвучили на еженедельном брифинге.
В Башкирии, на сегодняшний день, 8 больниц закрыты на карантин. Ограничительные мероприятия там введены из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.
Так, на карантин закрыты терапевтическое, хирургической, паллиативное и инфекционное отделения Бижбулякской ЦРБ, гематологическое, диагностическое, приемное, кардиологическое, гастроэнтрологическое и реанимационное отделения в городской клинической больнице №13. Также ограничительные меры введены в реанимационном отделении городской детской клинической больнице №17 и в республиканской станции скорой медицинской помощи - северное подстанции.
На карантин все еще закрыты провизорный госпиталь Верхнетатышлинской ЦРБ, терапевтический корпус медсервиса, по одному отделению в Архангельской и Бирской ЦРБ.