В МЧС по Башкирии предупредили о высокой пожароопасности
Сегодня, 16:21ОбществоАлия ФатхиеваФото: Медиахолдинг1Mi
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Спасатели Башкирии опубликовали предупреждение на сайте ведомства сегодня, 16 июня.
По информации МЧС по Башкирии, в республике на юге сохраняется чрезвычайный класс пожароопасности. В ведомстве отметили, что режим продлен вплоть до 17 июня.
Спасатели сообщили, что речь идет о пятом классе пожароопасности. В связи с этим жителей республики попросили соблюдать правила пожарной безопасности, не разводить костры в лесу и на полях, не бросать горящие окурки.
Данные предоставлены со ссылкой на Башгидрометцентр. Напомним также, что минувшей ночью в республике были заморозки в воздухе и на поверхности почвы.
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