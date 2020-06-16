В МЧС по Башкирии предупредили о высокой пожароопасности

По информации МЧС по Башкирии, в республике на юге сохраняется чрезвычайный класс пожароопасности. В ведомстве отметили, что режим продлен вплоть до 17 июня.

Спасатели сообщили, что речь идет о пятом классе пожароопасности. В связи с этим жителей республики попросили соблюдать правила пожарной безопасности, не разводить костры в лесу и на полях, не бросать горящие окурки.