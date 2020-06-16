В ХМАО ожидают пик заболеваемости COVID-19

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По словам начальника управления организации медпомощи департамента здравоохранения ХМАО Максима Малхасьяна, регион сейчас подходит к пиковым значениям по заболеваемости коронавирусом.
Он рассказал об этом в ходе еженедельного брифинга, сообщает infox.ru 16 июня.
Малхасьян добавил, что госпитали сейчас заполнены полностью и система здравоохранения работает на максимуме. На лечении находятся 2,6 тысяч пациентов с подтвержденным COVID-19. Ещё 11 тысяч человек остаются под наблюдением.
От пневмонии в данный момент лечатся 1600 пациентов. Это - на 400 человек больше, чем на прошлой неделе, сообщил глава департамента.
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