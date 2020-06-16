В ХМАО ожидают пик заболеваемости COVID-19

Он рассказал об этом в ходе еженедельного брифинга, сообщает infox.ru 16 июня.

Малхасьян добавил, что госпитали сейчас заполнены полностью и система здравоохранения работает на максимуме. На лечении находятся 2,6 тысяч пациентов с подтвержденным COVID-19. Ещё 11 тысяч человек остаются под наблюдением.