В Башкирии случайно выяснилось, что 15-летняя сирота не ходила в школу
Сегодня, 14:46ОбществоАлия ФатхиеваФото: Медиахолдинг1Mi
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В прокуратуре отметили, что ребенку не помогали, ни в школе, ни в органах опеки.
По информации прокуратуры Башкирии, 15-летняя школьница, вокруг которой произошел весь сыр-бор, росла в приемной семье. Девушка не ходила в школу в период с января по май 2020 года, она также не обучалась и дистанционно.
Ситуация всплыла случайно во время судебного заседания по делу о восстановлении родительских прав матери девочки. Как выяснилось, учителя проставляли полгода отметки о ее присутствии, органы опеки и должностные лица в школе самоустранились.
В связи с нарушением директора школы признали виновной в нарушении права на образование, к дисциплинарной ответственности привлекли пятерых сотрудников школы и органа опеки и попечительства.
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