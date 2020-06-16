В Башкирии двое осужденных педофила просили помилование

Со ссылкой на председателя башкирского парламента Константина Толкачева сообщается, что на заседании комиссии рассмотрели восемь ходатайств о помиловании, однако ни одно из них поддержано не было.

Сообщается, что ходатайства подали осужденные за угрозы убийством, убийство, ДТП в пьяном состоянии. Было также подано два прошения от двух осужденных за половое преступление в отношении несовершеннолетних.

– Особое внимание членов комиссии привлекли два не связанных друг с другом ходатайства, которых объединяет то, что их подали осужденные по статьям за совершение половых преступлений в отношении несовершеннолетних. Такое произошло впервые за время работы комиссии. Оба ходатайства были единогласно отклонены, – отметил Толкачев.