В Башкирии больше 4,5 тысяч заболевших, поможет ли наука остановить пандемию?

Новых случаев заражений в Башкирии становится все меньше, но в то же время их общее количество на этой неделе превысило 4,5 тысячи человек, а прогнозы относительно возможности и силы второй волны затрудняются давать даже эксперты.

Вполне очевидно, что для того, чтобы говорить об окончательной победе над вирусом в арсенале медиков должна появиться вакцина или лекарство с доказанной эффективностью против нового пандемического штамма коронавируса.

В этом контексте некоторый оптимизм внушает то, что наука, как российская, так и мировая, не стоит на месте. Ученые и фармацевты достаточно быстро отреагировали на внезапно появившуюся угрозу. Сначала китайским специалистам удалось в рекордные сроки расшифровать геном коронавируса, а затем научные институты по всему миру принялись за разработку вакцины.

13 июня радиостанция Коммерсант FM сообщила, что одна из российских разработок — вакцина НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи — уже выходит на этап клинических испытаний. Для этого уже отобрано 50 добровольцев, мужчин и женщин в возрасте от 25 до 50 лет. Все они прошли полное медицинское обследование и до начала испытаний добровольцы две недели проведут на карантине в Главном военном клиническом госпитале имени Н. Н. Бурденко, где их состояние будут ежедневно контролировать врачи. Сам испытания пройдут на базе 48-го ЦНИИ Минобороны России, где ранее было успешно проведено доклиническое исследование данной вакцины.

Клинические испытания на группе добровольцев должны завершиться к концу июля. Однако нужно иметь ввиду, что это важный, далеко не последний шаг на пути от расшифровки генома вируса до начала массовой вакцинации.

Можно предположить, что первые ее [прим. редакции — вакцины] дозы будут готовы к концу года, считает профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн:

— Испытание, которое сейчас намечается, представляет собой первую клиническую фазу испытания вакцины. Значит, она проводится на ограниченном количестве людей, и самая главная задача — показать безопасность этой вакцины и посмотреть, есть ли антитела у привитых людей. После этого должна проводиться вторая и третья фаза. Возможно, они будут объединены, но это все равно занимает месяцы. Кроме того, чтобы вакцина оказала воздействие на эпидемию, ее нужно в достаточном количестве иметь. Поэтому я не думаю, что раньше конца этого года всерьез начнутся ее применение.

Одновременно с процессом поиска вакцины ученые и фармакологи считают целесообразным дополнительно исследовать активность в отношении коронавируса нового типа уже имеющихся лекарств, ранее прошедших необходимые испытания в отношении других заболеваний и доказавших в них свою безопасность и эффективность.

Так, на базе 48-го ЦНИИ Минобороны РФ, о котором уже шла речь выше, буквально недавно завершился лабораторный этап исследования российского противовирусного препарата Кагоцел, разработанного группой компаний «Ниармедик». Препарат уже более 15 лет представлен на рынке и имеет обширную доказательную базу его эффективности против различных ОРВИ, к которым относятся и коронавирусы.

Результаты экспериментов 48-го ЦНИИ Минобороны РФ показали, что добавление действующего вещества исследуемого препарата к культуре клеток, инфицированных SARS-CoV-2, на 100% отменяет поражающее действие вируса на клетку и где-то на 98% подавляет его размножение.

В группе компаний «Ниармедик» считают этот результат очень обнадеживающим и заявляют о планах перейти к клиническим исследованиям для оценки активности препарата Кагоцел в отношении SARS-CoV-2.

— В ближайшее время планируется начать клинические исследования, чтобы проверить эффективность нашего продукта у реального больного. Проводить многоцентровые плацебоконтролируемые исследования будут независимые международные компании с соблюдением всех норм GCP. Первые результаты появятся до конца этого года, — отмечает глава группы компаний «Ниармедик» Владимир Нестеренко.

Интерес к исследованию потенциальной эффективности Кагоцела в отношении коронавирусной инфекции появился в связи с тем, что этот препарат относится к группе индукторов интерферонов, которые в том числе упоминаются в действующих рекомендациях Минздрава РФ ввиду схожести клинической картины ОРВИ с симптомами легких форм COVID-19.

— Такие препараты не направлены напрямую против конкретного инфекционного агента, а основаны на способности системы врожденного иммунитета противодействовать любым вирусам. Фактически это «вакцина» для выработки неспецифического иммунитета, когда не знаешь заранее, с чем столкнешься, — рассказывает Владимир Нестеренко, — сегодня уже известно, что достаточно много людей переносит COVID-19 без клинических симптомов, а это значит, что врожденный иммунитет работает, и его активизация на ранней стадии болезни и для профилактики может сделать контакт с неизвестными вирусами менее опасным.

С ним согласен и заместитель председателя Сибирского отделения РАН Михаил Воевода. По утверждению ученого, «неспецифические механизмы иммунитета являются универсальными и не зависят от конкретного штамма вируса. Известно, что высокая восприимчивость к респираторным инфекциям у пожилых лиц, а также у детей первых лет жизни обусловлена возрастными особенностями реагирования иммунной системы, в том числе сниженной интерферон-продуцирующей активностью иммунокомпетентных клеток».

— Интерфероны вырабатываются в первые часы после инфицирования, и от эффективности их работы на данном этапе зависит вероятность развития инфекции, а также тяжесть ее протекания. Поэтому, пока не установлен возбудитель заболевания и нет возможности применять средства специфической терапии, направленные на инфекционный фактор, целесообразно поддерживать данную неспецифическую систему противовирусной защиты организма? — также добавляет Михаил Воевода.