У депутата Приангарья Левченко найдены незадекларированные 2 рубля 36 копеек

Парламентарии обвинили коммуниста в том, что он подал недостоверную информацию о доходах. Ранее депутаты сообщили, что Левченко скрыл наличие у него двух банковских счетов, однако было неизвестно, какая сумма там хранится. Об этом пишет fedpress.ru.

Коммунист подтвердил, что у него есть счета в коммерческих банках. На одном из них сейчас находится 0 рублей, а на другом - 2 рубля 36 копеек. Именно эту сумму он забыл указать в декларации.

Левченко рассказал, что пару лет назад он открыл счета в двух кредитных организациях, чтобы совершить финансовые операции. Он забыл о «мелочи», которая осталась там после перевода средств. Однако спустя два года анонимный гражданин сообщил в заксобрание Приангарья о недостоверной декларации лидера иркутских коммунистов.