ЦИК Башкирии счел нецелесообразным тестировать на коронавирус членов УИК на выборах

Речь об этом зашла на онлайн-заседании членов Совета по правам человека при главе Башкирии с участием главы республики. Трансляция велась усилиями члена СПЧ, шеф-редактора «Эхо Москвы в Уфе» Руслана Валиева.

«Мы закупили громадное количество масок и перчаток, антисептиков. Поэтому мы решили отказаться от массового тестирования на коронавирус членов участковых избирательных комиссий. По всем причинам это нецелесообразно. Ну, мы сделаем тест, но он ведь и через два часа заразиться сможет. Тем, кому 65 лет и выше, мы будем рекомендовать на работу не выходить», — заключила Илона Макаренко.