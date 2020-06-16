Специалисты предупредили об опасности купания в пресных водоемах

Как сообщает News.ru, самое распространенное заболевание, которое можно подцепить в водоеме - лямблиоз. Заразиться им можно, если выпить загрязненную воду или глотнуть ее во время купания.

Также человек может заразиться ротавирусной инфекцией, которая провоцирует тяжелую диарею и рвоту. Специалисты отмечают, что ротавирусом может заразиться вся семья сразу.

В пресной воде также могут размножаться гельминты. Подхватить паразитов могут дети и пожилые люди. Особенно в зоне риска те, у кого есть хронические заболевания.

Еще одно опасное заболевание - лептоспироз, который в народе называют водной лихорадкой. Оно провоцирует высокую температуру тела, головные и мышечные боли, озноб, покраснение глаз, боль в животе и пр. Специалисты отмечают, что лептоспироз чаще всего переносят грызуны, а в организм человека бактерии проникают через порезы, мелкие травмы и слизистую.