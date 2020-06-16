Россия в мае оказалась четвертой по объему продаж автомобилей

Как сообщает газета “Известия”, на втором месте по продажам машин оказалась Италия. Здесь жители купили 99 711 легковых автомобилей. Этот показатель также снизился - на 49,6%. На третьем месте находится Франция и 96 310 проданных легковушек - спад на 50,3%.

Россия заняла четвертое место в этом рейтинге. По данным специалистов “Автостата”, в мае в РФ было продано 57,5 тысяч легковых автомобилей.