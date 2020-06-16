Россия в мае оказалась четвертой по объему продаж автомобилей
Сегодня, 15:34ОбществоФото: pxhere.com
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По итогам мая 2020 года первое место по объему продаж новых автомобилей на территории европейского рынка заняла Германия. Всего немцы приобрели 168 148 авто. Этот показатель на 49,5% меньше, чем за аналогичный период 2019 года.
Как сообщает газета “Известия”, на втором месте по продажам машин оказалась Италия. Здесь жители купили 99 711 легковых автомобилей. Этот показатель также снизился - на 49,6%. На третьем месте находится Франция и 96 310 проданных легковушек - спад на 50,3%.
Россия заняла четвертое место в этом рейтинге. По данным специалистов “Автостата”, в мае в РФ было продано 57,5 тысяч легковых автомобилей.
На пятом месте расположилась Испания - здесь продано 34 344 автомобилей, а также продемонстрирован рекордный спад спроса - на 97,6%.
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