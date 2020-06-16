Россия обогнала все страны Европы по ежегодному количеству убийств

Такие данные приводят «Новые известия» со ссылкой на аналитика Дмитрия Милина. Он опубликовал таблицу количества убийств на 100.000 в Европе. Согласно ней, Россия с большим отрывом разместилась на ней на первом месте. Примечательно, что количество совершенных убийств в стране оказалось в 17 раз выше, чем в Норвегии.

Фото: Facebook.com

Примечательно, что ранее федеральных СМИ публиковалась информация о снижении в стране количества убийств и изнасилований. В 2019 году снизилось на 7,3% и 5,8% соответственно по сравнению с предыдущим годом, сообщается на портале правовой информации.