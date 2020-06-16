Рэпер Моргенштерн из Уфы рассказал о потенции и богатых родителях

Рэпер Алишер Моргенштерн из Уфы за несколько лет умудрился стать самым популярным музыкантом в России. О нем много пишут в интернете, поэтому Алишер решил подтвердить или развеять слухи о нем.

В часовом фильме-признании музыкант большую часть времени посвятил рассказу о своем детстве. Алишер рос без отца, но хорошо его помнит. Музыканта упрекают в том, что он не стал бы знаменитым без богатых родителей. Алишер подтвердил, что его отец был бизнесменом, а у матери в Уфе была сеть цветочных салонов, однако эти деньги никак не повлияли на его развитие. Более того, музыкант признается, что все детство получал от мамы не более 100 рублей в день и ему приходилось втайне брать деньги из ее кошелька.

Алишер также признался, что у него действительно была наркозависимость. В интернете часто пишут, что музыкант резко похудел из-за пристрастия к веществам, однако рэпер убедил фанатов в обратном. Он действительно употреблял наркотики, но это было несколько лет назад. После того, как из-за веществ пострадал друг Алишера, он решил навсегда завязать с пагубной привычкой, как и с алкоголем. Именно здоровый образ жизни позволил рэперу сбросить вес.