Радий Хабиров принял решение о дне проведения парада Победы в Башкирии
Сегодня, 13:55ОбществоАлия ФатхиеваФото: МедиаКорСеть
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Торжественное шествие, посвященное 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, все таки перенесли.
На официальном портале правовой информации размещен указ главы Башкирии Радия Хабирова о переносе парада с 24 июня на более поздний срок.
Согласно документу, в Башкирии 24 июня не будет проходить парад победы и другие масштабные мероприятия. Планируется, что 24 июня будут организованы, как и 9 мая небольшие парады по месту жительства оставшихся в живых ветеранов.
В указе также сказано, что в честь годовщины пройдет «Ночь кино» в формате open-air, показ ретроавтомобилей и военной техники, а также выступление праздничного концерта Хора Турецкого. Мероприятия завершатся в сентябре, осенью также пройдет и парад Победы.
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