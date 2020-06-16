Радий Хабиров принял решение о дне проведения парада Победы в Башкирии

На официальном портале правовой информации размещен указ главы Башкирии Радия Хабирова о переносе парада с 24 июня на более поздний срок.

Согласно документу, в Башкирии 24 июня не будет проходить парад победы и другие масштабные мероприятия. Планируется, что 24 июня будут организованы, как и 9 мая небольшие парады по месту жительства оставшихся в живых ветеранов.