Овечкин: проводить матчи без зрителей будет скучно

Как сообщает газета “Известия”, хоккеист назвал такой вариант проведения игр очень скучным. Он подчеркнул, что спортсмены получают от зрителей заряд эмоций и стараются преимущественно для них.

Овечкин также добавил, что надеется на скорое создание вакцины от коронавируса, что позволит миру вернуться в прежний режим. Овечкин подчеркнул: главное для спортсменов - поддержка зрителей.