Овечкин: проводить матчи без зрителей будет скучно
Сегодня, 16:24ОбществоФото: commons.wikimedia.org
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Нападающий хоккейного клуба “Вашингтон” Александр Овечкин считает, что проведение матчей без зрителей будет похоже на обычную тренировку команд.
Как сообщает газета “Известия”, хоккеист назвал такой вариант проведения игр очень скучным. Он подчеркнул, что спортсмены получают от зрителей заряд эмоций и стараются преимущественно для них.
Овечкин также добавил, что надеется на скорое создание вакцины от коронавируса, что позволит миру вернуться в прежний режим. Овечкин подчеркнул: главное для спортсменов - поддержка зрителей.
Также в ходе интервью он рассказал, что в Америке ему не хватает русской культуры и присущего ей менталитета. Но добавил, что за 15 лет жизни в Штатах вполне привык к этому.
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