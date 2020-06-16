Минздрав Башкирии отчитался, где лежат носители коронавирусной инфекции

По информации регионального министерства здравоохранения, по состоянию на 16 июня в стационарах региона лечатся 1012 человек, с легкой формой новой коронавирусной инфекции дома находятся 1641 пациент.

Напомним, что всего к текущему моменту зафиксировано 4611 носителей COVID-19, за сутки количество заболевших увеличилось на 64 человека. В министерстве также сообщили, в каких лечебных учреждениях находятся пациенты.

Традиционно в Уфе заболевшие коронавирусом находятся в следующих больницах: № 18, в клинике БГМУ, в РКБ имени Куватова, №5, №13, №21, №10, ЧУЗ «КБ» РЖД, в Демском госпитале, в РКИБ.

В Стерлитамаке:№1, №2, №4, в инфекционной больнице. Заболевшие есть также в Салавате, Нефтекамске, Туймазах и Октябрьском, в Кумертау, Чишмах и Раевке, Давлеканово, в Белебее, Баймаке, Учалах, Белорецке, Верхнеярнекеево, в Татышлах, Исянгулово, Акъяре, Мишкино, РКОД, РКВД №1, в Дюртюлях, Мелеузе, Месягутов, Янауле, Буздяке, Благовещенске, Аскарово и Красноусольске, Краснокамске, Иглино, Чекмагуше, Благовещенске, в Аскарово и Бакалинском районе.