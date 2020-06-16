Лидер Партии прямой демократии: Нам предлагают проголосовать за одну поправку и все

Дата 1 июля официально объявлена нерабочим днем. В этот день указом президента страны назначено голосование за поправки в Конституцию.

По мнению генерального секретаря Партии прямой демократии Вячеслава Макарова, людям предлагают проголосовать за одну-единственную поправку, которая касается возможности изменения условий выбора действующего президента. Все остальные изменения в Конституцию используют как отвлекающий маневр, — цитирует Макарова 56orb.ru.

— Очевидно, какая поправка является ключевой и почему она актуальна именно сейчас. Продление возможности переизбрания действующего президента является основной темой поправок. Только она окажет реальное влияние на политические процессы. В целом же все поправки, кроме ключевой, носят декоративный характер. Несколько пунктов за все хорошее против всего плохого, — считает эксперт.

По словам Макарова, «значительного влияния проводимые выборные мероприятия на эпидемиологическую ситуацию не оказывают», поскольку «никакого взрыва с сотнями тысяч инфекционных жертв у нас не случилось».