Лидер Партии прямой демократии: Нам предлагают проголосовать за одну поправку и все
По мнению генерального секретаря Партии прямой демократии Вячеслава Макарова, россиянам предлагают проголосовать за одну-единственную поправку, которая касается возможности изменения условий выбора действующего президента.
Дата 1 июля официально объявлена нерабочим днем. В этот день указом президента страны назначено голосование за поправки в Конституцию.
По мнению генерального секретаря Партии прямой демократии Вячеслава Макарова, людям предлагают проголосовать за одну-единственную поправку, которая касается возможности изменения условий выбора действующего президента. Все остальные изменения в Конституцию используют как отвлекающий маневр, — цитирует Макарова 56orb.ru.
— Очевидно, какая поправка является ключевой и почему она актуальна именно сейчас. Продление возможности переизбрания действующего президента является основной темой поправок. Только она окажет реальное влияние на политические процессы. В целом же все поправки, кроме ключевой, носят декоративный характер. Несколько пунктов за все хорошее против всего плохого, — считает эксперт.
По словам Макарова, «значительного влияния проводимые выборные мероприятия на эпидемиологическую ситуацию не оказывают», поскольку «никакого взрыва с сотнями тысяч инфекционных жертв у нас не случилось».
Напомним, что проголосовать через интернет смогут только жители Москвы и Нижегородской области. Можно также воспользоваться услугой «Мобильный избиратель» и отдать свой голос на удобном участке для голосования в любом регионе России вне зависимости от места регистрации. Заявления принимаются с 5 июня до 14.00 21 июня. Подать их можно в МФЦ, на портале госуслуг и в территориальных избиркомах, а с 16 июня — в своих участковых комиссиях.