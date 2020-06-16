Количество заражений коронавирусом в мире перевалило за 8 млн
Сегодня, 17:34ОбществоФото: pxhere.com
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Число инцидентов новой коронавирусной инфекции в мире превысило восемь миллионов. Такие данные предоставили в Университете Джонса Хопкинса.
Так, по информации на 7:13 по Москве 16 июня, во всем мире зарегистрировано 8 018 742 случаев заражения коронавирусной инфекцией. За все время пандемии от коронавируса умерли 436 406 человек, излечились 3 843 843 человек.
Как пишет RNS, самое большое количество случаев COVID-19 зафиксировано на территории США – 2 113 901 случай. На втором месте Бразилия – 888 271 случай.
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