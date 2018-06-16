В Башкирии решили ужесточить контроль за расходованием бюджетных средств
На ближайшем пленарном заседании депутаты Госсобрания РБ рассмотрят проект закона «О внесении изменений в Закон РБ «О Контрольно-счетной палате РБ».
Среди предлагаемых инициатив, к примеру, норма о незамедлительной передаче КСП материалов в правоохранительные органы о возможных коррупционных правонарушениях при распределении средств из бюджета республики или из ее внебюджетных фондов.
- Соответствующие действия уже отнесены к полномочиям Контрольно-счетной палаты, однако их незамедлительность и обязательность законодательно не закреплены. Предлагаемая законопроектом норма будет способствовать повышению эффективности и прозрачности контроля за расходованием бюджетных средств, - заявил Константин Толкачев.
Кроме того, согласно опубликованной информации на сайте Курултая республики, в рамках законопроекта расширяются полномочия КСП: к ним предлагается отнести аудиты эффективности, проверку и анализ обоснованности параметров и характеристик бюджета республики.
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