В Башкирии решили ужесточить контроль за расходованием бюджетных средств

Среди предлагаемых инициатив, к примеру, норма о незамедлительной передаче КСП материалов в правоохранительные органы о возможных коррупционных правонарушениях при распределении средств из бюджета республики или из ее внебюджетных фондов.

- Соответствующие действия уже отнесены к полномочиям Контрольно-счетной палаты, однако их незамедлительность и обязательность законодательно не закреплены. Предлагаемая законопроектом норма будет способствовать повышению эффективности и прозрачности контроля за расходованием бюджетных средств, - заявил Константин Толкачев.

Кроме того, согласно опубликованной информации на сайте Курултая республики, в рамках законопроекта расширяются полномочия КСП: к ним предлагается отнести аудиты эффективности, проверку и анализ обоснованности параметров и характеристик бюджета республики.