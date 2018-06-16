С 1 июля вступят в силу новые правила перевозки групп детей в автобусах

Таким образом, если начальная и конечная точки маршрута находятся в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области – автобус категории М2 (разрешенная макс масса не более 5 тонн) должен быть в эксплуатации не более 10 лет.

С 1 октября по этим же пунктам маршрута этот возраст будет максимальным и для автобусов категории М3 (более 5 тонн).