С 1 июля вступят в силу новые правила перевозки групп детей в автобусах

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Об этом сообщили в УГИБДД по РБ.
Таким образом, если начальная и конечная точки маршрута находятся в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области – автобус категории М2 (разрешенная макс масса не более 5 тонн) должен быть в эксплуатации не более 10 лет.
С 1 октября по этим же пунктам маршрута этот возраст будет максимальным и для автобусов категории М3 (более 5 тонн).
Эти же требования на территории остальных субъектов России, в том числе и в Башкирии, вступят в силу с 1 апреля 2019 года для М2 и с 1 октября 2019 года – для М3, в соответствии с Постановлением Правительства РФ «О внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2013 г. № 1177».
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