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С 1 июля вступят в силу новые правила перевозки групп детей в автобусах
Сюжеты:
Третий секторВласть без цензурыЧМ-2018
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С 1 июля вступят в силу новые правила перевозки групп детей в автобусах

Сегодня, 13:32Общество
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