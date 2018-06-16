Авиакомпания сняла "лишнего" пассажира с рейса «Москва–Уфа» из-за пьянства
Мужчина обратился за восстановлением своих прав и разъяснением случившегося в Росавиацию.
Уфимец Айрат Гибадуллин опубликовал пост на своей странице в facebook, в котором рассказал, что компания сняла его с рейса из-за переполненного самолета и заявила, что он находится в состоянии алкогольного опьянения. По словам мужчины, речь идет о компании Utair.
- Я приехал за 20 минут до конца регистрации и зарегистрировался на место 3В. Неплохое место для человека, который постоянно летает Уфа-Москва и который покупает билеты заранее, недели за две. И я так же подумал. Но не все так просто. Когда я подошел к выходу, мне сказали, что нужно чего-то подождать. Самолет был переполнен и мест не было, поэтому мне надо было подождать, пока самолет улетит... И вместо того, чтобы извиниться передо мною и предложить билет на другой самолет, компания решила меня просто кинуть. Мне заявили, что я был пьян.
При том, что закончилась ураза и я, хоть и не держал пост, но и по алкоголю ограничивал себя. Служба безопасности аэропорта Внуково, а затем и Шереметьво, пропустила меня без каких-либо вопросов, - пишет мужчина.
После инцидента уфимец был вынужден купить билет авиакомпании «Аэрофлот».
В компании инцидент пока никак не прокомментировали. Оперативного комментария нам получить пока не удалось.