В Башкирии выросла стоимость обучения в вузах

Цены увеличились в среднем на 10-20 процентов.

В большинстве вузов Башкирии в этом году на большинство специальностей увеличились цены на обучение. Рост составил в среднем 10-20 процентов. Цены выросли практически во всех университетах, исключение составил УГНТУ.

Вот примеры того, как увеличились цены и сколько теперь стоит первый год обучения (данные взяты из официальных сайтов вузов):

Башкирский государственный университет

Математика и информационные технологии - 80,8 тыс руб (+ 20,5%),

Филология - 80,8 тыс руб(+20,5%)

Башкирский государственный педагогический университет

Психология и социальная педагогика - 81,02 тыс руб (+20,5%),

Биология - 92,3 тыс руб (+19,6%)

Башкирский государственный медицинский университет

Стоматология - 150 тыс руб (+ 9,5%)

Уфимский государственный авиационный технический университет

Информатика и вычислительная техника - 81,4 тыс руб (+21%)

Материалы по теме