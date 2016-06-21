В Башкирии выросла стоимость обучения в вузах

В большинстве вузов Башкирии в этом году на большинство специальностей увеличились цены на обучение. Рост составил в среднем 10-20 процентов. Цены выросли практически во всех университетах, исключение составил УГНТУ.
Вот примеры того, как увеличились цены и сколько теперь стоит первый год обучения (данные взяты из официальных сайтов вузов):
Башкирский государственный университет
Математика и информационные технологии - 80,8 тыс руб (+ 20,5%),
Филология - 80,8 тыс руб(+20,5%)
Башкирский государственный педагогический университет
Психология и социальная педагогика - 81,02 тыс руб (+20,5%),
Биология - 92,3 тыс руб (+19,6%)
Башкирский государственный медицинский университет
Стоматология - 150 тыс руб (+ 9,5%)
Уфимский государственный авиационный технический университет
Информатика и вычислительная техника - 81,4 тыс руб (+21%)