Многодетным семьям Башкирии в два раза увеличат пособия

В республике планируют в два раза увеличить размер социального пособия, который выдается многодетным семьям. Об этом сообщил в четверг глава Башкирии Рустэм Хамитов, комментируя ТАСС вопрос врача из Уфы в ходе «Прямой линии» с президентом России Владимиром Путиным.

Напомним, что врач-акушер Руслан Гарифуллин спросил про демографическую ситуацию и про дополнительные меры поддержки при рождении детей.

- Для материальной поддержки многодетных семей с детьми в возрасте от 1,5 до 3 лет в настоящее время рассматривается вопрос об увеличении размера уже имеющейся в республике меры социальной поддержки. Имеется в виду ежемесячная денежная выплата многодетным малоимущим семьям на каждого ребенка, рожденного третьим или последующим, в возрасте от 1,5 до 3 лет. Предлагается увеличить данную выплату с 3 до 6 тыс рублей, - сказал в интервью агентству Рустэм Хамитов. Глава Башкирии уточнил, что при этом доход семьи не должен превышать двукратной величины прожиточного минимума.

В правительстве республики также прорабатывается вопрос введения новых мер социальной поддержки для студенческих семей.

- Предлагается установить единовременную выплату при рождении ребенка в указанных семьях в размере 100 тыс рублей и увеличить размер ежемесячного специального социального пособия имеющим детей семьям студентов и аспирантов с 250 рублей до 3 тыс. Эти проекты будут рассмотрены в первом полугодии 2017 года,

- пояснил глава региона.

Материалы по теме