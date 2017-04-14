Как в Уфе прошла Олимпиада для беременных

В Уфе девушки в интересном положении приняли участие в спортивном фестивале.

В Уфе с 14 по 16 июня проходил спортивный фестиваль для беременных «Чемпионское положение». Основной целью олимпиады организаторы заявляли сближение беременных и специалистов в области материнства.

В течении двух дней будущие родители консультировались с акушерами, психологами, инструкторами по плаванию и грудничковому фитнесу. Добавим, что глубина бассейна была по пояс, чтобы обеспечить безопасность будущих мам. А краска - из натуральных красителей - по тем же соображениям.

Участницы фестиваля сыграли в футбол с настоящими футболистками и поддержали Кубок Конфедераций, который начнется в эти выходные в России. Что было на фестивале, смотрите в нашей фотогалерее:

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