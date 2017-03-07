Башкирия стала лидером по младенческой смертности в ПФО

В республике второй год подряд снижаются демографические показатели. Рождаемость в прошлом году снизилась более чем на пять процентов – до 13,7 на тысячу населения.

Об этом заявил Рустэм Хамитов, выступая на торжественном собрании, посвященном дню медика. По словам главы региона за первые четыре месяца 2017 года этот ключевой показатель упал более чем на 10 процентов.

- Впервые с 2010 года отмечается убыль населения – почти минус 1 300 человек. К сожалению, мы выбились в «лидеры» в Приволжском федеральном округе по младенческой смертности – 6,8 промилле (в Российской Федерации средняя цифра – 5,2),

- отметил Рустэм Хамитов. Глава региона считает, что для исправления ситуации нужно проанализировать причины, найти решения по совершенствованию системы оказания медицинской помощи беременным, роженицам, новорождённым.

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