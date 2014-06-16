Назад в прошлое. В Башкирии раскроют тайны Первой мировой войны

Сто лет забвения В Госсобрании РБ начали верстать планы по подготовке к памятной дате. По словам спикера Курултая Константина Толкачева, «жители республики должны узнать правду о забытой войне через раскрытие фактов, не вошедших в официальные учебники».

В центре Уфы поставят закладной камень, а затем и памятник, его проект будет скоро выставлен на конкурс. А из архивов извлекут все документы, свидетельствующие об участии уроженцев Башкирии в военной кампании, в минкульте обещают даже устроить передвижную выставку с агитационными плакатами тех лет.

- Война незаслуженно забыта по идеологическим соображениям, хотя по масштабности и последствиям превосходила Отечественную войну 1812 года: погибло 10 млн солдат и 12 млн мирных граждан 38 государств-участников конфликта, эту статистику превосходит только Вторая мировая война, - сказал г-н Толкачев. – Впервые в ходе той войны использовались такие виды оружия, как отравляющие газы, танки и авиация. 1 августа Россия была вынуждена вступить в войну. Будучи членом Антанты Россия всегда выполняла союзнические обязательства: именно наши солдаты спасли в 1914 году Париж, когда под его стенами стояли германские войска, а два года спустя, в 1916 году, после просьб итальянцев терпящих в Альпах поражение за поражением, наша армия совершила знаменитый Брусиловский прорыв, снова спасая союзников. Более 480 тысяч жителей Уфимской и Оренбургской губерний, представители всех сословий от дворянства до крестьян, были мобилизованы в действующую армию. На фронтах воевали части, сформированные из уроженцев Башкирии, в том числе 106-й уфимский и 190-й очаковский пехотные полки, а среди героев этой забытой войны – командир 166-го пехотного Ровненского полка, генерал-майор Равиль Сыртланов из Белебеевского уезда.

Глава парламента напомнил, что в те годы Башкирия приняла много беженцев из западных губерний, были развернуты десятки госпиталей, а промышленность переведена на военные рельсы: бурное развитие в те годы получила горная промышленность и металлообработка.

- Мобилизованных рабочих заменяли завезенные китайцы и корейцы, а позже – военнопленные, - говорит спикер Госсобрания. - Для нужд фронта реквизированы 25 тысяч лошадей, а из-за проблем со снабжением в 1916 году в Башкирии, впервые в нашей истории, введены продовольственные карточки.

1 августа – день вступления России в войну - российским парламентом установлен, как памятный день. Ожидается что в этом день в городах и селах Башкирии продут траурные митинги, выставки под общим названием «Забытая война», параллельно на ТВ запускаются исторические телепроекты повествующие о тех годах.

Финансироваться памятные акции будут «за счет исполнителей и за счет внебюджетных средств». Проще говоря, государство денег на столетний юбилей не даст.

Плацдармы памяти По словам г-на Толкачева, исход войны стал для России трагическим: революция, братоубийственные распри, раскол страны, утрата веры и тысячелетней культуры, а также разделение общества на два непримиримых лагеря.

- Потери России на фронтах Первой мировой войне – свыше 2 млн убитых и 3 млн пленных, потери среди гражданского населения – 1 млн человек. Первая мировая стала последней для Российской Империи. Выйдя из боевых действий, страна предала своих погибших и уже не участвовала в переговорах по компенсации, и оказались отстраненными от строительства послевоенного мира. Пусть и сто лет спустя мы должны помнить о защитниках Родины в войне 1914-1918 годов и отдать им должное.

- История Первой мировой мало изучена, - говорит вице-премьер Лилия Гумерова. - В советское время ее представляли как «империалистическую», а нам, воспитанникам советской школы эти события преподавались как «предисловие» к революции.

Школы, вузы, библиотеки, музеи и госагитпром будут искать материалы для «побуждения общественного интереса», а г-жа Гумерова рекомендовала «отойти от формализма» и проводить «больше мероприятий, наполненных смыслом».

Открывается целая череда конференций, олимпиад, семинаров, публикаций документов, лекций, медиа-проектов в государственных СМИ. Также будут искать захоронения участников войны. В отличие от фронтовиков ВОВ, могилы солдат Российской Империи никак не обозначены и не признаны официальными мемориалами.

Константин Толкачев вспомнил, что на территории уфимского юридического института было захоронение солдат из Башкирии, павших в боях 1914-1918 годов. Вероятно, что ближе к столетию, краеведы и историки найдут больше захоронений.

1 августа в Уфе на месте будущего памятника установят закладной камень.

- У соседей почти ни у кого нет памятников Первой мировой. Впрочем, эта тема была на периферии интересов советского государства: нужны были памятники Ленину, Сталину, а то что погибли 3 млн сограждан, новую власть не интересовало, - объясняет Константин Борисович.

Глава парламента признался, что будет сложно сделать новый памятник отличным от мемориалов Великой Отечественной Войны – все солдатские собирательные образы банальны и похожи друг на друга.

Мэрию Уфы попросили подыскать место под закладной камень и будущий мемориал. По слухам, рассматривается территория бывшего Ново-Ивановского погоста – сквера за ДК «Молодежный». А управление архивов РБ составит подходящую надпись, которую высекут в гранитной глыбе.

- Я не хочу доминировать над чьей-то творческой мыслью, поэтому не могу сказать каким будет памятник, - сказал г-н Толкачев. – Вероятно это будет монументальная скульптурная композиция, а как и любая творческая работа – установку памятника сложно прогнозировать по времени, да и спешить с этим вопросом не нужно.