В ЦБ рассказали о новой схеме мошенничества под видом сотрудников банков

Как сообщает iz.ru, по данной схеме мошенники звонят своим жертвам под видом сотрудников банков и сообщают о дефиците наличных денег, в том числе валюты. Затем они предлагают перевести средства на «специальный счет», с которого якобы можно будет снимать наличные.
В ЦБ рассказали, что для открытия счета у гражданина спрашивают номер банковской карты и CVC-код на ее обороте, а также подтверждающий SMS-код от банка. Узнав эти сведения, они получают доступ к счету жертвы и переводят его средства на собственные счета.