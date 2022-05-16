В Башкирии задержали педофила, предложившего школьнице переспать с ним за 5 тысяч

Мужчина подошёл к девочке и предложил ей переспать с ним за пять тысяч рублей, сообщает телеграм-канал Mash Batash

В Стерлитамаке ранее судимый за кражу 34-летний мужчина подошёл к школьницам с предложением переспать с ним за деньги. Об этом сообщает телеграм-канал Mash Batash. Как сообщает издание, инцидент произошел в одном из местных супермаркетов. Мужчина подошел в двум девочкам, когда те стояли возле автоматов с конфетами. Мужчина дотронулся до промежности одной из девочек и предложил переспать с ним за пять тысяч рублей. Девочки в ужасе отскочили от домогавшегося их мужчины. Сам же он в это время поспешил удалиться. Как удалось установить сотрудникам правоохранительных органов, школьниц домогался 34-летний местный житель. Сообщается, что 34-летний Андрей Барков, ранее судимый за кражу, проживал в съёмной квартире неподалёку от места преступления. На данный момент мужчина задержан.

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