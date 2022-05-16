Роспотребнадзор отменил все ковидные ограничения на отдых в детских лагерях России

В Роспотребнадзоре заявили о снятии всех без исключения ковидных ограничений на организацию отдыха в детских лагерях.

Как рассказали ранее в Министерстве просвещения РФ, система детского отдыха полностью готова к летнему сезону. Об этом пишут «Народные новости». В ведомстве добавили, что учреждения готовы принять всех желающих с 1 июня.

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