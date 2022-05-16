ОК и ФКС России запускают серию видеороликов о мифах в киберспорте

«Киберспорт — это уникальная вещь, потому что он находится на стыке трёх направлений: технологий, спорта и шоу. Последнее особенно важно, ведь за внимание зрителя киберспорт конкурирует не только с другими видами спорта, но и с кино или театром. Например, человек может совершать пробежку и при этом слушать трансляцию киберспортивного события — как радио. Так, киберспорт становится очень гибким, объёмным и всепроникающим. Поэтому я считаю, что будущее за киберспортом».