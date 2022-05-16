Национальный автомобильный союз оценил идею Собянина возродить выпуск «Москвичей»

Информационный портал NEWS.ru пишет, что возобновление выпуска таких автомобилей невозможно. Ян Хайцеэр аргументировал свою позицию тем, что «Москвичи» не отвечают никаким нормам экологии и безопасности, а также нарушают все действующие требования Таможенного союза к колесному транспорту.
Эксперт не представляет себе процесс налаживания полного цикла сборки таких моделей. По его словам, сразу же возникнет такая проблема как дефицит комплектующих.
«У нас с «Ладой» проблемы — не хватает машинокомплектов на «Гранту», а о «Москвиче», исчезнувшем более 15 лет назад, и говорить не о чем», - заявил Хайцеэр.
Специалист предполагает, что Россия задумается о сотрудничестве с Францией или Китаем, однако, оно будет негласным.
Вернуться в архаичное прошлое попросту не представляется возможным, невзирая на наличие такого желания, убежден вице-президент автомобильного союза. Он указал на тот факт, что хорошим не был ни один советский автомобиль – все они выходили с конвейеров недоделанными. «Москвичи» и в период 1990-х годов комплектовали не на должном уровне – их выпускали без сидений и без рулей. В свое время ценились «Москвичи» с двигателями «Жигулей», а не с «родными» силовыми агрегатами.
В советский период в основе производства «Москвичей» негласно лежали Renault. Хайцеэр указал здесь на признак промышленного шпионажа. При парадигме безопасности ПДД никак нельзя допустить, чтобы на дорогах появились категорически несовременные автотранспортные средства. Это будет нелогично, резюмировал специалист.
Напомним, Сергей Собянин ранее проинформировал о том, что правительство планирует взять на баланс предприятие Renault, чтобы возобновить выпуск «легковушек» под историческим брендом «Москвич». Почти весь трудовой коллектив при этом будет сохранен, а главным технологическим партнером станет КамАЗ, сообщил мэр столицы.
В России продолжают сейчас работать в направлении локализации внутреннего производства максимальной численности автомобильных компонентов. Руководство французского концерна приняло решение закрыть завод, между тем, многотысячный его коллектив не должен остаться без работы, подытожил столичный градоначальник.