Национальный автомобильный союз оценил идею Собянина возродить выпуск «Москвичей»

Вернуться в архаичное прошлое попросту не представляется возможным, невзирая на наличие такого желания, убежден вице-президент автомобильного союза. Он указал на тот факт, что хорошим не был ни один советский автомобиль – все они выходили с конвейеров недоделанными. «Москвичи» и в период 1990-х годов комплектовали не на должном уровне – их выпускали без сидений и без рулей. В свое время ценились «Москвичи» с двигателями «Жигулей», а не с «родными» силовыми агрегатами.