McDonald`s перестанут работать в Башкирии. Компания объявила об уходе из страны

McDonald`s перестанут работать в Башкирии. Компания объявила об уходе из страны
McDonald`s перестанут работать в Башкирии. Компания объявила об уходе из страны
16 мая, 17:23ОбществоАзамат НуховФото: Антон Засимов / 1MI
О том, что американский фастфуд-гигант покидает российский рынок, сообщает ТАСС со ссылкой на портал PR Newswire.

Американская компания заявила о решении продать бизнес в России и покинуть российский рынок. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на портал PR Newswire. Как ранее уточнил ТАСС источник в McDonald’s, рестораны сети продолжат работу в РФ под новым брендом в середине июня, при этом рабочие места, большинство поставщиков и меню сохранятся, «по факту уйдет только название».

О планах McDonald’s покинуть российский рынок стало известно ещё в марте этого года. Решение было обусловлено тем сложившейся в мире геополитической обстановкой. Официальной датой закрытия ресторанов в стране республики было 14 марта.

Однако рестораны сети без каких-либо изменений продолжили работать в Башкирии. Сотрудник одного из уфимских ресторанов сообщил, что они продолжают работать. Причиной тому называют тот факт, что рестораны сети, расположенные на территории республики, работают по франшизе.

Также на фоне заявлений об уходе с российского рынка популярных сетей фастфуда, активизировалась сеть стритфуд-кафе «Папа Гриль». В руководстве компании тогда заявили о своей готовности «кормить всю республику».

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