McDonald`s перестанут работать в Башкирии. Компания объявила об уходе из страны

Американская компания заявила о решении продать бизнес в России и покинуть российский рынок. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на портал PR Newswire. Как ранее уточнил ТАСС источник в McDonald’s, рестораны сети продолжат работу в РФ под новым брендом в середине июня, при этом рабочие места, большинство поставщиков и меню сохранятся, «по факту уйдет только название».