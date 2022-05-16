Главе Минстроя Башкирии пригрозили отставкой, а жителей региона попросили потерпеть

В Башкирии средства для поддержки ДНР и ЛНР будут брать из республиканского бюджета. Бюджетные средства из регионального резервного фонда теперь могут быть направлены на оказание гуманитарной помощи жителям Донецкой и Луганской народной республик. Об этом стало известно сегодня в ходе заседания оперативного совещания в правительстве республики.