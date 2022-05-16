Глава Роспотребнадзора Башкирии озвучила одно ковидное ограничение в детских лагерях

Глава Роспотребнадзора Башкирии озвучила одно ковидное ограничение в детских лагерях
Глава Роспотребнадзора Башкирии озвучила одно ковидное ограничение в детских лагерях
16 мая, 20:11ОбществоЭлина СайфрановаФото: 1MI
Этим летом детские лагеря будут полностью обследованы для обеспечения безопасности детей, также в лагерях будет действовать одно ковидное ограничение, сообщила Анна Казак в эфире БСТ.

Стало известно, что этим летом в детских лагерях будет действовать только одно ковидное ограничение — персонал лагеря «должен быть стопроцентно обследован на COVID-19». Кроме того, родителям можно будет навещать детей в лагерях, но только в специально отведенных для этого местах. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Башкирии Анна Казак в эфире телеканала БСТ.

Казак отметила, что каждое учреждение получает официальное санитарно-эпидемиологическое заключение и помимо антиковидных мер предосторожности внимание уделяется обработки места от клещей, грызунов, также проверяются места где дети спят, принимают пищу, а также персонал учреждения.

Напомним, прошлым летом вспышки COVID-19 в детских лагерях фиксировались неоднократно. Так, самая массовая произошла в лагере «Чайка.Проф» в Стерлитамакском районе Башкирии — в июле инфекция была обнаружена у 45 детей и одного взрослого. По решению суда лагерь был закрыт.

Кроме того, похожая ситуация произошла в лагере им. Н. Гастелло в Караидельском районе — ковид был выявлен у 6 детей и 5 сотрудников.

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