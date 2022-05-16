«20 главных событий России за 20 лет»: Рост продолжительности жизни

Холдинг 1MI, при поддержке Автономной Некоммерческой Организации «Институт Развития Интернета», представляет национальный проект «20 главных событий России за 20 лет». Социологи, журналисты и политические аналитики выясняют, какие эпизоды современной истории больше всего сказались на жизни молодого поколения.

Ключевые вопросы исследования задаются участникам фокус-групп по всей стране. Респондентами выступают граждане от 18 до 35 лет. Только представьте, в 1926 году средняя продолжительность жизни в нашей стране составляла чуть более 42 лет. В 2000 — 65 лет. В 2020ом — 73 года. Четверть века назад мало кто из обывателей знал о существовании такой медицинской отрасли, как гериатрия. Вопросы изучения, профилактики и лечения болезней старческого возраста стали серьезно волновать врачебное сообщество относительно недавно. Случилось это именно вследствие уверенного роста продолжительности жизни населения. По биологическим показателям современные пенсионеры сравнимы с 50-летними россиянами середины ХХ века. Процессы старения замедляются. Людей 60-ти, да и 70-яти лет порой сложно назвать «стариками» в привычном смысле. Директор геронтологического научно-клинического центра «Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Пирогова» Ольга Ткачева рассказывает – Есть термин «здоровое старение» — когда человек физически, психологически здоров и социально адаптирован. Теперь появился новый термин: «успешное старение», а это не только физическое, эмоциональное, психологическое здоровье, но и чувство цели, внешний вид, успех. Это представление постулирует, что старение — не конец жизни, а очередной период развития. Это совершенно новое представление о старении. Еще несколько десятилетий назад не было такого огромного количества пожилых людей в стационарах и поликлиниках. И не просто пожилых, а пациентов старческого возраста — восьмидесятилетних и старше. Количество и качество 150 лет — предельный срок службы человеческого организма. Эту цифру рассчитала международная группа ученых под руководством россиянина Петра Федичева из Московского физико-технического института. И это значит, что отечественной медицине еще есть, куда стремиться. В частности, работая над предупреждением причин преждевременной смертности. Основными из них остаются ишемическая болезнь сердца, инсульты, кардиомиопатии. То есть факторы, которые врачи умеют диагностировать, предупреждать и лечить на высочайшем уровне. Требуется лишь обоюдное желание пациента — ответственно проходить бесплатную диспансеризацию, осознанно отказываться от вредных привычек, не затягивать с обращением за помощью. Но одним из основных свидетельств высокого уровня здравоохранения, согласно принятой мировой концепции, является самочувствие новорожденных. То, что 20-ть лет назад казалось невообразимым — теперь норма. Фетальные хирургические вмешательства, когда оперируется еще не родившийся плод, повсеместно проводят в регионах России. В результате дефекты устраняются внутриутробно, а на свет появляются абсолютно здоровые малыши. Национальные проекты «Здравоохранение» и «Демография», которые позволили стране не просто достичь всех перечисленных результатов, но и прочно зафиксироваться на этом принципиально новом уровне жизни, стартовали всего ничего — каких-то пару лет назад — в 2019ом. И только оглянувшись назад, сравнив, то с чего начинали и к чему пришли, можно трезво оценить нынешний этап российской истории. Ведь как ни крути, а жить мы стали дольше лишь потому, что жизнь стала лучше.

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