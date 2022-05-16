«20 главных событий России за 20 лет»: Рост благосостояния россиян

Холдинг 1MI, при поддержке Автономной Некоммерческой Организации «Институт Развития Интернета», представляет национальный проект «20 главных событий России за 20 лет». Социологи, журналисты и политические аналитики выясняют, какие эпизоды современной истории больше всего сказались на жизни молодого поколения. Ключевые вопросы исследования задаются участникам фокус-групп по всей стране. Респондентами выступают граждане от 18 до 35 лет.
Многие годы для россиянина мерилом богатства и благосостояния являлся автомобиль. В советские времена это действительно была роскошь, а вовсе не средство передвижения — иногда на покупку личного транспорта человек копил деньги до пенсии, ведь стоили машины очень дорого, а еще нельзя забывать, что на них существовала очередь. В девяностые годы такое явление как дефицит исчезло, но личный транспорт вовсе не стал доступен — у большей части населения на приобретение автомобиля просто не было денег.
Стоит ли говорить, что по такому показателю, как обеспеченность личным транспортом, Россия за двадцать лет ушла далеко вперед, а значит, если отталкиваться от собственных стереотипов, выросло и благосостояние населения. В 1993 году уровень автомобилизации в России составлял всего 76 авто на 1000 человек, а в 2016 году — уже 285. На 1 января 2021 года в России было зарегистрировано 45 миллионов легковых автомобилей!
Благосостояние россиян постоянно увеличивается. Данные о том подтверждает и статистика, причем даже не отечественная. Согласно исследованию компании Boston Consulting Group, финансовое благосостояние в стране за период 2019 и 2020 годов увеличивалось в среднем на 13%. В итоге по темпам роста благосостояния наша страна обошла как государства Восточной Европы, где индекс составил 12%, так и опередила среднемировые значения, равные росту в 8,3%.
Подсчитали западные финансисты и объем частных состояний граждан России. Выяснилось, что, по данным открытых источников, суммы, принадлежащие частным лицам, в общем объеме сопоставимы с 90% российского ВВП. И здесь оказались учтены только вклады в банках и других финансовых организациях, валюта, акции и облигации, инвестиционные вклады в фонды, пенсии, приобретенные страховки жизни.
Надо понимать, что оказались не учтенными сбережения, которые россияне хранят дома, а эти суммы колоссальны, учитывая уровень недоверия банковской системе и степень опасений из-за возможных проблем с их снятием. Также не учтены стоимость имущества россиян, как недвижимости, так и движимого, а также имеющихся у населения драгоценных металлов и камней.
С чем связан такой бурный рост благосостояния россиян за прошедшие 20 лет? Ответ очевиден — со стабилизацией экономики. Ведь на рубеже веков, со сменой политического курса, произошли и серьезнейшие перемены в экономике страны. Государственная политика, направленная на поддержания развития внутреннего рынка и отечественного производителя, дала существенные плоды в виде сначала стабилизации, а затем и роста зарплат. Одновременно с развитием финансового сектора россиянам стали доступны дешевые кредиты — от потребительских до ипотечных. Все это позволило существенно улучшить качество жизни, обеспечить значительную долю населения собственным жильем и личными автомобилями.