«20 главных событий России за 20 лет»: Рост благосостояния россиян

Многие годы для россиянина мерилом богатства и благосостояния являлся автомобиль. В советские времена это действительно была роскошь, а вовсе не средство передвижения — иногда на покупку личного транспорта человек копил деньги до пенсии, ведь стоили машины очень дорого, а еще нельзя забывать, что на них существовала очередь. В девяностые годы такое явление как дефицит исчезло, но личный транспорт вовсе не стал доступен — у большей части населения на приобретение автомобиля просто не было денег.