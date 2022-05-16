«20 главных событий России за 20 лет»: Появление института социальных драйверов

Холдинг 1MI, при поддержке Института развития Интернета, представляет национальный проект «20 главных событий России за 20 лет». Социологи, журналисты и политические аналитики выясняют, какие эпизоды современной истории больше всего сказались на жизни молодого поколения. Ключевые вопросы исследования задаются участникам фокус-групп по всей стране. Респондентами выступают граждане от 18 до 35 лет.
В конце позапрошлого века великий русский прозаик Максим Горький сказал — «Все относительно на этом свете, и нет в нем для человека такого положения, хуже которого не могло бы ничего быть.» В полной мере подтвердить эту истину может поколение наших бабушек и дедушек. Ведь на вопрос — «какая это — плохая пенсия?» россияне, завершившие свою трудовую деятельность в эпоху 90-х, с уверенностью ответят — «плохая пенсия — это та, которую тебе назначили, но так и не выплатили». В 1997-м году задолженность по пенсиям достигла 17-ти триллионов рублей, по детским пособиям — 10-ти триллионов, по пособиям по безработице — 2-ух триллионов рублей. Сам же размер пенсий, в то время, едва достигал 44% от прожиточного минимума.
Вот сейчас наше поколение ругают, что мы якобы не хотим каких-то перемен резких в государстве, поддерживаем стабильность. Так ведь, ребята, вы и не жили во времена перемен! Хорошо требовать изменений, когда ты даже представить себе не можешь, чем они тебе самому, твоей семье обернуться. Для нас, когда в 2000-х начали пенсию платить день в день — это настоящее чудо было. Так что нам просто есть с чем сравнивать, и мы свою позицию основываем на опыте, а не на абстрактных представлениях о том, как будет лучше. Потому что помним, как было хуже — подмечает ветеран Сергей Веденский, отметивший в этом году 70-летний юбилей.
Сегодня уровень социальной поддержки граждан в России можно по праву оценить как один из самых передовых в мире: выплаты назначаются автоматически, корректируются в зависимости изменения ситуации у человека и регулярно индексируются.
Базовый социальный пакет в России охватывает все возрасты и социальные группы. Так материнский капитал назначен даже за первенца, его размер превышает полмиллиона рублей. Почти шестьдесят тысяч рублей — минимальное пособие по беременности и родам. Более 18-ти тысяч рублей — единовременное пособие при рождении ребенка. Но это из того, что на слуху и привычно. По 12 тысяч рублей выплачивается каждый месяц на малышей, чьи отцы проходят срочную военную службу, а 29 тысяч выдается беременной супруге призывника еще до рождения ребенка, на втором триместре. Более пяти тысяч рублей — регулярное пособие на детей и подростков из неполных семей, а 10 тысяч рублей — разовая выплата на каждого школьника в стране.
Без труда можно вспомнить, что еще 20 лет назад казенные ведомства были, пожалуй, последней инстанцией, куда обращался человек в трудной ситуации.
Сегодня социальные функции государства воспринимаются иначе, а суммы и другие меры поддержки действительно ценные и значимые.
Помогает ведь государство не только деньгами напрямую, но и работают программы косвенной поддержки: кэшбеки, скидки и льготы, софинансирование и частичные компенсации. Например, детям компенсируются дополнительные занятия и кружки, посещения учреждений культуры, летний отдых. Также давно и успешно робеют механизмы по улучшения жилищных условий: землю под загородный можно получить бесплатно, есть программы по увеличению жилплощади исходя из нормативов. Всего же в России действуют десятки пособий и прочие меры поддержки.
Интересный факт: некоторые граждане узнают о то, что им полагается какая-то субсидия от государства в момент ее автоматического получения. Знакомство с социальными функциями государства у всех разное, но позитивный опыт у всех один – помощь и поддержка оказывается вовремя и ощутимая.