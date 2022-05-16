«20 главных событий России за 20 лет»: Появление института социальных драйверов

Вот сейчас наше поколение ругают, что мы якобы не хотим каких-то перемен резких в государстве, поддерживаем стабильность. Так ведь, ребята, вы и не жили во времена перемен! Хорошо требовать изменений, когда ты даже представить себе не можешь, чем они тебе самому, твоей семье обернуться. Для нас, когда в 2000-х начали пенсию платить день в день — это настоящее чудо было. Так что нам просто есть с чем сравнивать, и мы свою позицию основываем на опыте, а не на абстрактных представлениях о том, как будет лучше. Потому что помним, как было хуже — подмечает ветеран Сергей Веденский, отметивший в этом году 70-летний юбилей.