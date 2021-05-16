Жители Башкирии провели массовый сход против строительства «трупного завода»

Население сел, рядом с которыми планируется возведение завода по переработке сырья животного происхождения и производству кормовой муки и животных жиров в районе города Кумертау, выразило несогласие с планами властей.

Накануне, 15 мая. прошел сход граждан, не согласных со строительством объекта, который в народе уже прозвали «трупным заводом». Видеоотчет о сходе опубликовал в интернете Эдуард Глухов. Люди заявили, что при проектировании будущего завода были нарушены санитарные нормы, не выдержана дистанция до населенных пунктов, водоемов и лесных массивов. Активисты уверены, что завод нанесет серьезный урон экологии. По их мнению, прежде всего, это выразится в загрязнении воздуха и водных ресурсов. Речь идет об инвестиционном проекте строительства завода по переработке сырья животного происхождения и производству кормовой муки и животных жиров территории опережающего развития Кумертау. Инвестором является Акционерное общество «Русские протеины Уфа», которое было зарегистрировано в середине декабря прошлого года. Объем инвестиций составит 2 млрд рублей, Завод даст 120 дополнительных рабочих мест. По официальным данным, на новом заводе планируют выпускать кормовую муку и животные жиры премиум-сегмента с содержанием протеина более 50%. Запланированная проектная мощность в натуральном выражении составит более 52 тыс. тонн продукции на общую сумму более 1 млрд рублей в год. Участок для строительства завода был подобран администрацией ТОСЭР «Кумертау». Ввод производственной площадки в эксплуатацию запланирован до 1 апреля 2022 года.

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