Жители Башкирии провели массовый сход против строительства «трупного завода»

Жители Башкирии провели массовый сход против строительства «трупного завода»
Жители Башкирии провели массовый сход против строительства «трупного завода»
Сегодня, 10:55ОбществоТатьяна МайороваФото: скриншот видео.
Население сел, рядом с которыми планируется возведение завода по переработке сырья животного происхождения и производству кормовой муки и животных жиров в районе города Кумертау, выразило несогласие с планами властей.

Накануне, 15 мая. прошел сход граждан, не согласных со строительством объекта, который в народе уже прозвали «трупным заводом». Видеоотчет о сходе опубликовал в интернете Эдуард Глухов.

Люди заявили, что при проектировании будущего завода были нарушены санитарные нормы, не выдержана дистанция до населенных пунктов, водоемов и лесных массивов. Активисты уверены, что завод нанесет серьезный урон экологии. По их мнению, прежде всего, это выразится в загрязнении воздуха и водных ресурсов.

Речь идет об инвестиционном проекте строительства завода по переработке сырья животного происхождения и производству кормовой муки и животных жиров территории опережающего развития Кумертау. Инвестором является Акционерное общество «Русские протеины Уфа», которое было зарегистрировано в середине декабря прошлого года.

Объем инвестиций составит 2 млрд рублей, Завод даст 120 дополнительных рабочих мест. По официальным данным, на новом заводе планируют выпускать кормовую муку и животные жиры премиум-сегмента с содержанием протеина более 50%. Запланированная проектная мощность в натуральном выражении составит более 52 тыс. тонн продукции на общую сумму более 1 млрд рублей в год.

Участок для строительства завода был подобран администрацией ТОСЭР «Кумертау». Ввод производственной площадки в эксплуатацию запланирован до 1 апреля 2022 года.

Сюжеты:
Протесты в Башкирии
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гражданский протест
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