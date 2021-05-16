Врач Глеб Глебов из Уфы рассказал о том, кому противопоказана прививка от ковида

Глебов также сделал акцент на том, что прививка может вызвать осложнения при наличии у человека аллергии на компоненты вакцины, если подобные симптомы возникали ранее при других профилактических прививках. Не стоит делать прививку от ковида подросткам в возрасте до 18 лет, беременным и кормящим женщинам, а также пациентам, страдающим онкологическими и аутоимунными заболеваниями.