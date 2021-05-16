Врач Глеб Глебов из Уфы рассказал о том, кому противопоказана прививка от ковида

Врач Глеб Глебов из Уфы рассказал о том, кому противопоказана прививка от ковида
Врач Глеб Глебов из Уфы рассказал о том, кому противопоказана прививка от ковида
Сегодня, 09:34ОбществоТатьяна МайороваФото: Mkset.ru
Популярный блогер и медик, который ранее работал в ковид-госпитале в Уфе, продолжает виртуальную профилактику от коронавируса.

Глеб Глебов на сей раз решил подробно рассказать о том, с какими противопоказаниями не следует делать прививку от коронавируса. Речь идет об острых респираторных заболеваниях, а также хронических и инфекционных недугах, при обострении которых делать прививку не рекомендуется в течение ближайших 2-4 недель после выздоровления.

Глебов также сделал акцент на том, что прививка может вызвать осложнения при наличии у человека аллергии на компоненты вакцины, если подобные симптомы возникали ранее при других профилактических прививках. Не стоит делать прививку от ковида подросткам в возрасте до 18 лет, беременным и кормящим женщинам, а также пациентам, страдающим онкологическими и аутоимунными заболеваниями.

Отметим, что во всех пунктах вакцинации перед тем, как сделать укол, проводится подробное собеседование с терапевтом, по итогам которого решается вопрос о необходимости прививки.

Сюжеты:
Коронавирус 2021
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