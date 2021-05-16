В Уфе на высотке появился портрет молодой учительницы, погибшей в школе в Казани

Большая фотография 26-летней Эльвиры Игнатьевой, погибшей во время нападения на школу в Казани, появилась на фасаде дома по улице Зорге, 9, прямо напротив Южного автовокзала в Уфе.

Фото с изображением портрета Эльвиры Игнатьевой, размещенного на огромном светодиодном экране, опубликовал в соцсетях уфимец Комил Сиразетдинов. Рядом с портретом на медиафасаде видны надпись «Защитила детей, отдав за них свою жизнь» и хэштег «#учитель-герой». Кстати, такие же медиафасады с портретами Эльвиры Игнатьевой появились не только в Башкирии, но и в других регионах страны. Напомним, 26-летняя Эльвира Игнатьева закрыла собой детей, встав на пути 19-летнего парня, явившегося в казанскую гимназию №175 с ружьем и взрывчаткой. Это произошло на прошлой неделе, 11 мая. В тот день в гимназии погибли двое учителей – 26-летняя преподавательница иностранного языка Эльвира Игнатьева и 55-летняя учительница математики Венера Айзатова, а также семь восьмиклассников. 22 человека госпитализированы с различными травмами. Часть из них были переведены на лечение в Москву.

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