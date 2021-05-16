В Уфе на высотке появился портрет молодой учительницы, погибшей в школе в Казани

В Уфе на высотке появился портрет молодой учительницы, погибшей в школе в Казани
В Уфе на высотке появился портрет молодой учительницы, погибшей в школе в Казани
Вчера, 23:28ОбществоТатьяна МайороваФото: instagram.com
Большая фотография 26-летней Эльвиры Игнатьевой, погибшей во время нападения на школу в Казани, появилась на фасаде дома по улице Зорге, 9, прямо напротив Южного автовокзала в Уфе.

Фото с изображением портрета Эльвиры Игнатьевой, размещенного на огромном светодиодном экране, опубликовал в соцсетях уфимец Комил Сиразетдинов. Рядом с портретом на медиафасаде видны надпись «Защитила детей, отдав за них свою жизнь» и хэштег «#учитель-герой».

Кстати, такие же медиафасады с портретами Эльвиры Игнатьевой появились не только в Башкирии, но и в других регионах страны.

Напомним, 26-летняя Эльвира Игнатьева закрыла собой детей, встав на пути 19-летнего парня, явившегося в казанскую гимназию №175 с ружьем и взрывчаткой. Это произошло на прошлой неделе, 11 мая.

В тот день в гимназии погибли двое учителей – 26-летняя преподавательница иностранного языка Эльвира Игнатьева и 55-летняя учительница математики Венера Айзатова, а также семь восьмиклассников. 22 человека госпитализированы с различными травмами. Часть из них были переведены на лечение в Москву.

Сюжеты:
ЧП в школе
Материалы по теме:
ЧП с детьми
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы