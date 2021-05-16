Третья волна коронавируса: почему Башкирия недооценивает смертельную инфекцию

Ряд СМИ, ссылаясь на собственные источники и неофициальную аналитику, указывают, что третья волна уже началась в России в конце апреля. В этом контексте логичным выглядит внезапное решение властей продлить майские праздники, чтобы попытаться прервать цепочку инфицирования — по аналогии с мерами, предпринятыми ровно год назад.
Этого же мнения придерживается главврач городской клинической больницы Москвы № 71 Александр Мясников, анализируя рост заболеваемости. По его словам, новая волна уже началась и продлится до конца лета, после чего будет небольшой спад, а осенью страну накроет новая волна.
Завотделом НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский отрицает начало третьей волны в России, впрочем, уточняя, что по заболеваемости в стране наблюдается «плавный подъемчик». По его словам, необходимо выполнять коронавирусные ограничения, чтобы эта тенденция не переросла в реальную волну, поскольку «иммунной прослойки» недостаточно для его остановки.
Так как соблюдается эпидемиологический режим в Башкирии?
Усталость и равнодушие
Ключевые ограничения, чреватые наиболее массовой передачей инфекции, почти не выполняются — достаточно выйти из дома, чтобы в этом убедиться. Жители Башкирии в большинстве своем отказываются правильно носить медицинские маски в общественных местах, в числе редких исключений можно назвать разве что учреждения здравоохранения. Отчасти сюда можно отнести и крупные торговые сети вроде «Ленты» или «Окея», где продавцы периодически требуют от покупателей надеть маску на кассе. Впрочем, это относительно бесполезно, учитывая, что маски (и уж тем более перчатки) на входе в магазины уже не проверяют.
Не соблюдается и социальная дистанция. Из-за проблем с общественным транспортом в салоны автобусов набивается так много людей, что в часы пик находиться на хоть каком-то расстоянии невозможно. Учитывая пренебрежение по отношению к маскам, которое развилось в Башкирии еще в первую волну, даже в таких условиях жители Башкирии отказываются их носить, тем более в 30-градусную жару.
Этого отношения стоило ожидать. Подобным образом жители Башкирии вели себя ещё во время второй волны — психологи объясняли это как усталостью от ограничений, так и нелогичными действиями местных властей. Добавим, что власти продолжают вести себя симметрично: 11 октября 2020 в Уфе прошел многотысячный концерт ко Дню республики (суточный прирост заражённых — 49 человек), 9 мая в Уфе проводится массовый парад (суточный прирост — 91 человек).
Отметим, что за выполнением ограничивающих предписаний в Башкирии тоже уже не следят так тщательно, как в прошлом году. Да в инфополе периодически попадают случаи штрафов за нарушение масочного режима, но это никак не акцентируется и не ставится в назидательный пример. Так, например, за отсутствие маски оштрафован на 7,5 тыс. руб. житель села Николо-Березовка, на 15 тыс. руб. — жительница Октбярьского, которая после приезда из Турции не заполнила анкету в госуслугах до вылета в Россию и не разместила там результаты пцр-теста после возвращения. Помогут ли постмайские рейды по торговым сетям и транспорту — вопрос спорный. Несмотря на то, что в предупреждении предпринимателям четко прописано, что «ситуация с ковидом в Башкирии начинает ухудшаться», как показала практика, местные жители перестают соблюдать меры предосторожности, если это не угрожает штрафом. Видимо, штраф в данном случае опаснее возможности смертельно заболеть.
Хлынувшие после снятия ограничений массовые мероприятия так же слабо помогают выполнять истончившиеся правила. Это касается как концертов, на которых публика привыкла танцевать в толпе, так и официальных событий. Так, например, во время парада Победы не соблюдалась ни дистанция, ни масочный режим — и это не волновало ни зрителей, ни организаторов, ни представителей власти.
При этом в Башкирии уже обнаружен британский штамм коронавируса — гораздо более заразный, чем изначальный. Также недавно был выявлен covid-19 у группы студентов из Индии — страны, которая за последний месяц побила антирекорд по заболеваемости и смертности от коронавируса.
Если жители Башкирии ведут себя так беспечно, значит в регионе к этому располагает статистика?
Холодные цифры
Согласно официальной статистике, заболеваемость в Башкирии медленно падает с января текущего года — тогда был побит местный антирекорд по объему инфицированных (5183 новых больных за один календарный месяц). С 18 апреля в регионе ежедневно фиксируется менее 100 новых заразившихся, 16 мая Минздрав РБ сообщил о 91 новом больном. Это внушает некоторый оптимизм, но здесь есть несколько оговорок, которые заставляют задуматься о новой волне заболеваемости.
Во-первых, официальные данные — по-прежнему предмет споров среди независимых аналитиков и демографов. Они уверены, что неизменное количество зараженных, которое периодически фиксировалось в ряде регионов, — результат манипуляций и погрешностей. В числе причин назывались как методика подсчета, которая в свое время вызывала вопросы у ВОЗ, так и диагностика (больше половины ПЦР-тестов дают неверный результат).
Во-вторых, расхождение официальной и неофициальной статистики заболеваемости отчасти подтверждается показателями смертности населения, серьезно выросшей в Башкирии за минувший год. Напомним, по мнению независимого демографа Алексея Ракши, избыточная смертность (рост показателя по сравнению с данными прошлого года — прим. Mkset) по итогам 2020 года в Башкирии составила около 10 тыс. человек, при этом около 80% из этих смертей аналитик связывает именно с коронавирусом.
Стоит отметить, что в 2021 году смертность от коронавируса в республике серьезно выросла. Если за весь год от covid-19 умерло 138 жителей республики, то с 1 января по 14 мая количество смертей выросло втрое и составило 483. И если ориентироваться на показатели избыточной смертности, то после небольшого спада летальных исходов в феврале в марте снова наблюдался рост — на 908 человек больше, чем в прошлом году. В целом же за первый квартал в Башкирии умерло на 21,3% больше.
Добавим, что в Минздраве республики неоднократно подчеркивали, что в коронавирусные сводки попадают те летальные исходы, в причинах которых точно есть covid-19. Поскольку посмертная экспертиза проводится в течение 40 дней, смерти в ежедневных сводках не обязательно зарегистрированы накануне.
В-третьих, косвенно о росте коронавирусной напряженности в республике говорит очередное увеличение больных внебольничной пневмонией. О связи коронавируса и пневмоний начали говорить летом прошлого года, когда при спаде больных ковидом стало резко расти число больных внебольничными пневмониями. С одной стороны, статистики говорят, что пневмонии могут использоваться как диагноз, в который «прячут» коронавирус, чтобы «не портить» цифры. С другой стороны, медики уточняют, что никто «ни точно, ни приблизительно» не может утверждать, какой процент внебольничных пневмонией вызван COVID-19, а какой — другими вирусами.
Так или иначе к концу апреля текущего года врачи республики стали ежедневно регистрировать более 120 случаев, этот показатель постепенно растет. Детализированные данные по смертности от внебольничной пневмонии Минздрав Башкирии не публикует. При этом известно, что за год заболеваемость такой пневмонией за минувший год выросла на 150%, а смертность за 9 месяцев 2020 года составила 1,5 тыс. человек (за весь 2019 год от нее умерло 860 человек).
Таким образом, если статистика в Башкирии переживает довольно тревожный виток, значит местные жители надеются на вакцинацию, которую активно проходят?
Если надо — уколюсь
Министр здравоохранения РБ Максим Забелин отметил, что приход третьей волны в Башкирию возможен:
— Минздрав РФ <…> говорит, что мы должны быть готовы к росту заболеваемости и нужно наращивать объемы вакцинации.
— Благодаря вакцинации, у нас есть шанс <…> избежать какого-то нового удара инфекции, спокойно пройти. Если нормально не отработаем, то получим проблему, — отметил глава РБ Радий Хабиров.
Но скорость вакцинации в Башкирии оставляет желать лучшего: к середине мая хотя бы одним компонентом вакцины привилось всего 303 тыс. человек, а это примерно 7,5% населения региона. По мнению экспертов, для формирования коллективного иммунитета нужно привить хотя бы половину населения. Первый заместитель министра здравоохранения республики Гульнара Зиннурова темпы вакцинации в республике оценивает невысоко, по ее мнению «пока мы используем их неважно». Объемы поступающей в республику вакцины вполне позволяют увеличить темпы вакцинации.
По оценкам российских экспертов, непопулярность привовочной кампании в России связано с несколькими причинами — кто-то не доверяет вакцине, кто-то властям, а кто-то просто ждет, пока его заставят. Очевидно, что семикратно увеличить количество привитых за три месяца не удастся, а следовательно не миновать и осеннего «подъемчика».
Во многом, невысокие темпы вакцинации связаны с тем, что прививка ставится в добровольном порядке. Поэтому власти идут на различные ухищрения — например, среди привитых жителей республики разыграют квартиру в Уфе и десяток смартфонов.
P.S. По словам руководителя регионального Управления Роспотребнадзора Анны Казак, сейчас в регионах страны постепенно наблюдается увеличение объемов заболеваемости:
— Ситуация находится на грани опасности роста заболеваемости. <…> В республике ситуация стабильная, но требует внимания.
По мнению Анны Казак, от поведения людей сейчас зависит возможный рост заболеваемости коронавирусом и пневмонией и, по большому счету, судьба страны.