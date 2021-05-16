Третья волна коронавируса: почему Башкирия недооценивает смертельную инфекцию

Отметим, что за выполнением ограничивающих предписаний в Башкирии тоже уже не следят так тщательно, как в прошлом году. Да в инфополе периодически попадают случаи штрафов за нарушение масочного режима, но это никак не акцентируется и не ставится в назидательный пример. Так, например, за отсутствие маски оштрафован на 7,5 тыс. руб. житель села Николо-Березовка, на 15 тыс. руб. — жительница Октбярьского, которая после приезда из Турции не заполнила анкету в госуслугах до вылета в Россию и не разместила там результаты пцр-теста после возвращения. Помогут ли постмайские рейды по торговым сетям и транспорту — вопрос спорный. Несмотря на то, что в предупреждении предпринимателям четко прописано, что «ситуация с ковидом в Башкирии начинает ухудшаться», как показала практика, местные жители перестают соблюдать меры предосторожности, если это не угрожает штрафом. Видимо, штраф в данном случае опаснее возможности смертельно заболеть.