Супруга главы Башкирии объяснила, почему не стала делать прививку от коронавируса

Супруга главы Башкирии объяснила, почему не стала делать прививку от коронавируса
Супруга главы Башкирии объяснила, почему не стала делать прививку от коронавируса
Сегодня, 14:50ОбществоТатьяна МайороваФото: Facebook.com
Каринэ Хабирова, отвечая на вопросы пользователей соцсетей о том, почему она не делает прививку от коронавируса, дала довольно неожиданный комментарий.

По словам первой леди республики, она переболела коронавирусом, уточнив, что заболевание протекало в довольно тяжелой форме.

Каринэ Хабирова сообщила также, что у нее сейчас высокий уровень антител. Что касается Радия Хабирова, он делал прививку от ковида.

Напомним, практически на каждой оперативке в правительстве республики Радий Хабиров делает выговор руководителям районов, в которых вакцинация проходит низкими темпами, несмотря на то, что вакцина от ковида двух видов поступает сейчас в Башкирию в достаточных количествах.

Сюжеты:
Коронавирус 2021
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вакцинация
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