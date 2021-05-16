Сможет ли «зеленая» энергетика помочь мировой экологии?

Запасы привычного углеводородного топлива так или иначе скоро подойдут к концу и всему миру придется переходить на альтернативные источники энергии.

Специалисты постепеннно склоняются к тому, что водород и «мирный атом», а не возобновляемые источники энергии могут стать реальной альтернативой углеводородному топливу. Напомним, ведущие страны мира предлагают ориентироваться на «зеленую энергетику», которая поможет и избавится от «углеводородного проклятья», и остановить глобальное потепление. Тем не менее эксперты расходятся в оценке перспектив зеленой энергетики. Так, в солнечную и ветровую генерацию в Европе вкладываются, по большей части, лишь государств да некоторые целевые фонды. Таким образом производитель «зелёных» генераторов работает не на потребительский спрос, получая свой доход из бюджета и фондов. То есть это выгодно лишь производителю. Кроме того, на уровне правительств развитых стран складывается консенсус о том, что одним из видов «нового» топлива станет водород. В частности, уже сегодня его потребление могло бы заменить до 7% используемой нефти. Подробнее — в материале «Новых известий». Напомним, на минувшем оперативном совещании глава Башкирии Радий Хабиров заявил о том, что в ближайшее время в республике будет создана межведомственная комиссия, которая будет контролировать добычу полезных ископаемых. По словам главы региона, на сегодняшний день чаще всего происходит так, что местные власти и жители узнают о том, что начинается разработка, только когда на месте неожиданно появляются трактора и другая спецтехника. Таким образом республиканские власти планируют следить за тем, чтобы добывающие компании не работали без лицензий и выполняли все требования по охране природы и экологии.

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