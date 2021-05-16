Родители школьников в Башкирии просят отменить запрет на участие в выпускных балах

Недовольство авторов обращений вызвал тот факт, что требования к организации праздников в детских садах и школах оказались жестче, чем к концертам и другим массовым мероприятиям, организуемым властями.

Социальные сети заполнились обращениями родителей с просьбой отменить введенный властями запрет на посещение выпускных в детских садах и школах. Напомним, явиться на выпускной родителям можно при наличии справки, подтверждающей вакцинацию от ковида либо справку о наличии антител, а также справку о невозможности сделать прививку от ковида по состоянию здоровья. Последнее обстоятельство позволило предположить, что ограничения, введенные для родителей выпускников – это еще один стимул привлечь население к массовой вакцинации. В качестве контраргумента родители приводят полную посадку в учреждениях культуры, а также проанонсированную властями Всемирную Фольклориаду. намеченную в Башкирии на июль. - Во-первых, можно обязать педагогов держать солидную дистанцию, быть в масках (хотя чего душой кривить - они каждый день общаются именно с этими детьми и общаются плотно в связи с экзаменами). Во-вторых, подростки не в зоне риска. Сходите на концерт или спектакль, вон где безмасочники 60+. В-третьих, а также и во-первых и во-вторых: не лишайте детей праздника! Давайте мы подпишем ворох бумаг - благо, мы их привыкли подписывать их килограмамми, но не делайте этого, пожалуйста! – написала на своей странице драматург и публицист Зухра Буракаева. - Такой цирк только в Башкортостане, Петербурге и Астрахани - там собрались пускать по одному привитому родителю (как мне было смешно, где привились оба родителя - это же надо быть таким глупым...). В остальных регионах никто про такой запрет даже не рискует говорить родителям! Люди стали трусливыми, послушными роботами. А министерство образования и остальные чиновники, видимо, совсем берега попутали, - считает Виктория Радченко. По официальным данным, число вакцинированных в Башкирии пока не превышает 10% населения. Количество переболевших ковидом – около 34,5 тысячи человек.

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